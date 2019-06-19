Boruya sıkışan kediyi yaşama döndürmek için seferber oldular
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Bursa'nın İznik ilçesinde bir binanın yağmur suyu borusuna sıkışan kedi yavrusu uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı ancak telef oldu.
Bursa'nın İznik ilçesinde bir binanın yağmur suyu borusuna sıkışan kedi yavrusu uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı ancak telef oldu.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:50 Kaynak: AA
Mahmut Çelebi Mahallesi'ndeki bir binanın dışındaki borudan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler önce binanın ikinci katındaki boruları söktü ancak kedinin, betonla kaplı temelin altından geçen hattın içinde olduğu tespit edildi.
Bunun üzerine ekipler, basınçlı hava göndererek kediyi çıkartmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.
Basınçlı suyun kuvvetiyle kaldırımdaki tahliye borusundan dışarı çıkan kedinin su yuttuğu anlaşıldı.
Kalp masajı yapılan ve daha sonra veteriner hekime götürülen kedinin telef olduğu belirlendi.
Kediyi kurtarmak için uzun süre uğraş veren itfaiye ekipleri, telef olduğunu öğrenince üzüntü yaşadı.
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