Son Dakika Haberleri: Boruya Sıkışan Kuşu İtfaiye Kurtardı

Boruya Sıkışan Kuşu İtfaiye Kurtardı

1 saat önce

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde demir boru içerisine sıkışan yavru kuş itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğal ortamına bırakıldı.

Boruya Sıkışan Kuşu İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde demir boru içerisine sıkışan yavru kuş itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğal ortamına bırakıldı.

Kale Mahallesi 2. Etap TOKİ konutlarındaki çocuk parkında oynayan çocuklar, kaydırağın sabitlendiği demir boru içerisinden kuş sesi geldiğini duyunca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Parka gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından "baştankara" cinsi kuşu sıkıştığı yerden çıkarttı.

Çevredeki bir vatandaş tarafından su verilen kuş, doğal ortamına bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:02 Kaynak: AA

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