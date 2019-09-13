Son Dakika Haberleri: Boruya sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
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Boruya sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

18 dakika önce

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde, su giderinin kanalizasyona bağlandığı boruya sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde, su giderinin kanalizasyona bağlandığı boruya sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Sırrı Yırcalı Caddesi'ndeki bir evin su giderinin kanalizasyona bağlandığı boruya yavru kedinin sıkıştığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, testere yardımıyla boruyu keserek yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda kediyi kurtardı.

Boruya sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Balıkesir, İtfaiye, Karesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:30 Kaynak: AA
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