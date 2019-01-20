Son Dakika Haberleri: Boruya Sıkışan Yavru Kediyi İtfaiye Kurtardı

Boruya Sıkışan Yavru Kediyi İtfaiye Kurtardı

1 saat önce

Van'da bir apartmanın yağmur oluğuna sıkışan yavru kedi, itfaiyenin başarılı operasyonu ile kurtarıldı.

Boruya Sıkışan Yavru Kediyi İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Van'da bir apartmanın yağmur oluğuna sıkışan yavru kedi, itfaiyenin başarılı operasyonu ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Van merkezde bir apartmanın yağmur oluğuna giren yavru kedi sıkışınca mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, sıkışan yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1saatlik çalışma ile minik yaramaz kedi sıkıştığı yerden borular kırılarak kurtarıldı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 09:16 Kaynak: İHA

İtfaiye, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Korkutan Yangın! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi Fatih'te 3 Katlı Binada Yangın: 1 Kişi Yanarak Can Verdi

10 Haneli Köyde 3 Kişi Muhtarlık İçin Adaylığını Koydu ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Sınav Yasaklarının Esnetileceğini Duyurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 10:55:20. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boruya Sıkışan Yavru Kediyi İtfaiye Kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]