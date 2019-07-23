Son Dakika Haberleri: Boruya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
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Boruya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

1 saat önce

SİVAS'ta boruya sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Boruya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı, System.String[]
SİVAS'ta boruya sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan Şemsi Sivasi Öğrenci Yurdu'nun güvenlik kulübesinin tuvaletindeki borudan kedi sesi geldiğini duyanlar durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Binaya gelen itfaiye ekipleri balyozla duvarı kırarak, yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu gözlenen yavru kedi, itfaiye erlerince sütle beslendikten sonra sokağa bırakıldı.


Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Şemsi Tebrizi, İtfaiye, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:05 Kaynak: DHA
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