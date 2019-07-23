Boruya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
1 saat önce
SİVAS'ta boruya sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:58 Kaynak: DHA
SİVAS'ta boruya sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
kampüsü içerisinde bulunan Şemsi Sivasi Öğrenci Yurdu'nun güvenlik kulübesinin tuvaletindeki borudan kedi sesi geldiğini duyanlar durumu Sivas Belediyesi
itfaiye ekiplerine haber verdi. Binaya gelen itfaiye ekipleri balyozla duvarı kırarak, yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu gözlenen yavru kedi, itfaiye erlerince sütle beslendikten sonra sokağa bırakıldı.
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