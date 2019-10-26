Boruya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
8 dakika önce
Bafra'da boruya sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 01:32 Kaynak: AA
Bafra'da boruya sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Gazipaşa Mahallesi'nde bir evin tuvalet borusuna sıkışan kedinin sesini duyan ev sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekipler, sıkışan kediyi yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kurtardı.
İtfaiye ekiplerinin şırıngayla süt vererek besledikleri yavru kediyi ev sahibi sahiplendi.
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