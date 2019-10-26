Son Dakika Haberleri: Boruya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
Son Dakika Güncel Boruya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Boruya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

8 dakika önce

Bafra'da boruya sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Boruya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı, System.String[]

Bafra'da boruya sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.


Gazipaşa Mahallesi'nde bir evin tuvalet borusuna sıkışan kedinin sesini duyan ev sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, sıkışan kediyi yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kurtardı.

İtfaiye ekiplerinin şırıngayla süt vererek besledikleri yavru kediyi ev sahibi sahiplendi.

Gazipaşa, İtfaiye, Bafra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 01:32 Kaynak: AA
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