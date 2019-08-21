Son Dakika Haberleri: Boruya sıkışan yavru kediyi, yönetmen Erol Koçan kurtardı
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Boruya sıkışan yavru kediyi, yönetmen Erol Koçan kurtardı

1 saat önce

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde kafası plastik su borusuna sıkışan yavru kedi, yapımcı ve yönetmen Erol Koçan tarafından kurtarıldı.

Boruya sıkışan yavru kediyi, yönetmen Erol Koçan kurtardı, System.String[]

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde kafası plastik su borusuna sıkışan yavru kedi, yapımcı ve yönetmen Erol Koçan tarafından kurtarıldı.

Bayram tatilinde ilçede yaşayan annesi Nazmiye Koçan'ın yanında gelen yapımcı ve yönetmen Erol Koçan, evlerinin alt katındaki kuyuya inen yavru kedinin başının plastik boruya sıkıştığını fark etti. Bunun üzerine yavru kediyi ve beraberindeki annesini kuyudan çıkaran Koçan, akrabalarının da yardımıyla plastik boruyu kerpeten yardımıyla parçaladı. Koçan, kurtardığı yavru kedi ve annesine süt ve su içirdi.

Bayram tatilini geçirmek için Tokat'ta geldiğini söyleyen Koçan, "Reşadiye ilçesinde annem ile vedalaşmaya gittiğimde, annemin evinin alt katından ses geldiğini duydum. Aşağıya indim, ses kuyudan geliyordu. Kuyunun içinde yavru kediyi gördüm. Kedinin annesi de yanındaydı. Kuyunun içerisine indik, kediyi çıkardık. Borunun içerisine kedinin kafası sıkışmıştı. Onu oradan çıkardık, daha sonra da boruyu ufak ufak parçalayarak kediye zarar vermeden kurtardık. Sonra annesi ile beraber onlara süt ikram ettik. Hayat kurtarmanın vermiş olduğu mutluluğu ve heyecanı yaşamış olduk" diye konuştu.

Yönetmen, Reşadiye, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 03:41 Kaynak: DHA
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