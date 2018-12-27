Boş Alana Salınan Atı, Donmaması İçin Naylona Sardılar
2 saat önce
BURSA'nın İznik ilçesinde otlaması için boş alana bırakılan atı, soğuktan etkilenmemesi için naylona sardılar.
BURSA'nın İznik
ilçesinde otlaması için boş alana bırakılan atı, soğuktan etkilenmemesi için naylona sardılar. Bursa
'nın İznik İlçesine bağlı Selçuk
mahallesinde boş alana otlaması için bırakılan atın naylona sarılmış hali görenleri şaşırttı. Dondurucu havalar nedeniyle atın soğuktan etkilenmemesi için yapıldığı öğrenilen uygulama, vatandaşların ilgisini çekti.
Atın, sahibi tarafından buraya bırakılmış olabileceğini belirten vatandaşlar, ortaya çıkan görüntünün ise hayli ilginç olduğunu söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:10 Kaynak: DHA
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