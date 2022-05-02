Boş apartmanın çatısı yandı, alevler geceyi aydınlattı - Son Dakika
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Boş apartmanın çatısı yandı, alevler geceyi aydınlattı

02.05.2022 20:57

Boş apartmanın çatısı yandı, alevler geceyi aydınlattı Sivas'ta 8 katlı boş apartmanın çatısı alev alev yandı.

Boş apartmanın çatısı yandı, alevler geceyi aydınlattı

SİVAS - Sivas'ta 8 katlı boş apartmanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, saat 19.30 sıralarında Altuntabak Mahallesi'nde bulunan 8 katlı boş bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Madde bağımlılar tarafından ateşe verildiği düşünülen apartmanın çatı katı kısa sürede alevlere teslim oldu. Çatı katının yandığını gören mahalle sakinleri itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın güçlükle kontrol altına alındı. Apartmanda maddi zarar oluşurken herhangi bir can kaybının yaşanmamasıyla büyük bir facianın önüne geçildi. İtfaiye ekiplerinin yanan çatı katında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Boş apartmanın çatısı yandı, alevler geceyi aydınlattı
Boş apartmanın çatısı yandı, alevler geceyi aydınlattı
Boş apartmanın çatısı yandı, alevler geceyi aydınlattı
Boş apartmanın çatısı yandı, alevler geceyi aydınlattı
Boş apartmanın çatısı yandı, alevler geceyi aydınlattı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Boş apartmanın çatısı yandı, alevler geceyi aydınlattı - Son Dakika


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