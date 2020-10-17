Boş arazi, uyuşturucu bağımlılarının meskeni oldu - Son Dakika

Boş arazi, uyuşturucu bağımlılarının meskeni oldu

17.10.2020 08:53
Boş arazi, uyuşturucu bağımlılarının meskeni oldu, System.String[]

ANTALYA kent merkezindeki boş bir arazide bağımlıların gündüz vakti, çevredekilere ve parktaki çocuklara aldırış etmeden uyuşturucu madde kullanması, mahalle sakinlerinin tepkisini çekti.

ANTALYA kent merkezindeki boş bir arazide bağımlıların gündüz vakti, çevredekilere ve parktaki çocuklara aldırış etmeden uyuşturucu madde kullanması, mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. Sokakta yürürken bile korktuklarını söyleyen mahalleli, polis gelince bu kişilerin uzaklaştığını, sonrasında geri döndüklerini kaydetti.

Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'nde geçen hafta çalınan balkon demirleriyle gündeme gelen binanın kapatılmasının ardından burayı mesken tutan bağımlılar, bu kez de binanın karşısında bulunan boş araziyi kullanmaya başladı. Günün her saati araziye gelen bağımlılar, çevredekilere aldırış etmeden uyuşturucu kullanıyor. Mahalleli durumu polise bildirse de ekiplerin uyarısıyla dağıtılan bağımlılar, bir süre sonra geri dönüyor.

ŞIRINGAYI BOYNUNA SAPLADIÖnceki akşam saatlerinde arazinin yanında bulunan siteye ait duvarın yanına gelen 3 kişi, görünmediklerini düşünerek uyuşturucu madde kullanmaya başladı. Uyuşturucu kullanan gruba kısa süre sonra bir de kadın eklendi. Uyuşturucu kullanmaya devam eden grup, yolda yürüyenlere aldırış dahi etmedi. Bir süre sonra araziye bastonla yürüyen engelli bir kişi geldi. Taşların üzerine oturan kişi, bir elindeki aynayla boynuna bakarak yer arayıp, diğer elindeki şırıngadaki uyuşturucuyu enjekte etti.PARKTAKİ ÇOCUKLARA DAHİ ALDIRIŞ ETMİYORLARArazinin yanındaki parkta oynayan çocuklara aldırış etmeyen engelli kişi, uyuşturucuyu kullandıktan sonra alandan ayrıldı. Bağımlıların arazideki bazı taşların altına uyuşturucu madde sakladıkları ve bir sonraki gelişlerinde aynı noktadan aldıkları öğrenildi. Arazinin yanında bulunan sitedekiler ise durumdan şikayetçi. Site sakinleri, evlerinden ve çatılarından araziye gelen bağımlılara bağırarak, göndermeye çalışıyor. Birçok bağımlı ise getirdikleri yastık ve yorganlarla arazide yaşıyor.'BALKONA ÇIKAMIYORUZ'Arazi yanında bulunan sitede yaşayan ve bağımlılar yüzünden yürümeye dahi çekindiklerini söyleyen Volkan Ergün, "Burası Antalya'nın merkezi noktası olarak konumlandırılabilinen bir alan. Birçok bağımlı hem burada kurdukları yataklarda yatıyor hem de uyuşturucu kullanıyor. Çocuklarımızın, eşlerimizin gözü önünde şırıngayla uyuşturucu kullanıyorlar. Çocuklarımız balkona dahi çıkamıyor, psikolojileri bozuluyor. Eşlerimiz buradan geçip yürüyerek bir yere gidemiyor. Can ve mal güvenliğimiz yok. Hiçbir şekilde önüne geçemedik. Tüm birimlere şikayette bulunduk. Bu duruma çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.'ÇOCUKLARIMIZI OKULA GÖNDEREMİYORUZ'

Çetin Karayar ise "Burada birtakım sıkıntılar yaşıyoruz. Uyuşturucu kullanımı ve fuhuş ile ilgili yaşanan durumlar çok vahim. Burası turizmin başkenti Antalya'nın Muratpaşa ilçesi. Biz çocuklarımızı okula dahi gönderemiyoruz" diyerek sorunun çözülmesini istedi.


Boş arazi, uyuşturucu bağımlılarının meskeni oldu
Boş arazi, uyuşturucu bağımlılarının meskeni oldu
Boş arazi, uyuşturucu bağımlılarının meskeni oldu
Boş arazi, uyuşturucu bağımlılarının meskeni oldu
Boş arazi, uyuşturucu bağımlılarının meskeni oldu
Boş arazi, uyuşturucu bağımlılarının meskeni oldu
Boş arazi, uyuşturucu bağımlılarının meskeni oldu
Boş arazi, uyuşturucu bağımlılarının meskeni oldu
Boş arazi, uyuşturucu bağımlılarının meskeni oldu
Boş arazi, uyuşturucu bağımlılarının meskeni oldu
Boş arazi, uyuşturucu bağımlılarının meskeni oldu
Boş arazi, uyuşturucu bağımlılarının meskeni oldu
Boş arazi, uyuşturucu bağımlılarının meskeni oldu
Boş arazi, uyuşturucu bağımlılarının meskeni oldu

Uyuşturucu, Muratpaşa, Antalya, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Boş arazi, uyuşturucu bağımlılarının meskeni oldu - Son Dakika

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