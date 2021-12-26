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Boş arazide av tüfeğiyle başından vurulmuş olarak bulunan gencin babası tutuklandı - Son Dakika

Boş arazide av tüfeğiyle başından vurulmuş olarak bulunan gencin babası tutuklandı

26.12.2021 20:07

Tekirdağ'da boş arazide av tüfeğiyle başından vurulmuş bir cansız beden bulundu. Öldürülen 27 yaşındaki şahsın babası, yapılan incelemeler sonrası gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Babanın ifadesinde "Böyle olmasını istemezdim" dediği öğrenildi.

Malkara ilçesi Kavakçeşme Mahallesi yakınlarındaki boş arazide erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. Kısa sürede bölgeye intikal eden jandarma ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Yapılan inceleme ve araştırmalarda başından av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş olabileceği değerlendirilen kişinin, C.M. (27) olduğu tespit edildi.

BABA GÖZALTINA ALINDI

Ayrıca bölgede boş av tüfeği fişekleri bulunurken, jandarma ekipleri Plaka Takip Sistemi (PTS) kayıtlarını inceledi. İncelemeler sonrasında ölü bulunan C.M.'nin babası V.M.'nin aracının, bir süre cesedin bulunduğu bölgede görüldüğü tespit edildi.

TUTUKLANDI

Olayın Ergene ilçesine bildirilmesi üzerine Emniyet Müdürlüğü ekipleri V.M.'nin ev ve iş yerinde arama yaptı. Aramalarda av tüfeği ile tüfeğe ait fişekler bulunurken baba V.M. gözaltına alındı. Oğlunun ölümüne ilişkin gözaltına alınan V.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

"BÖYLE OLMASINI İSTEMEZDİM"

Polisleri karşısında görünce gözyaşlarına hakim olamadığı belirtilen Mermer'in, "Böyle olmasını istemezdim" dediği öğrenildi. Mermer'in ifadesinde, gözyaşı dökerek oğlunu öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi. Oğlunun psikolojik sorunları olduğunu söyleyen Mermer "Oğlumun kendine göre, rahatsızlığı vardı. Olay günü tartıştık. Sonra böyle bir olay oldu. Çok üzgünüm, böyle olmasını istemezdim" dediği belirtildi.

Boş arazide av tüfeğiyle başından vurulmuş olarak bulunan gencin babası tutuklandı
Boş arazide av tüfeğiyle başından vurulmuş olarak bulunan gencin babası tutuklandı
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Münir Karaloğlu, Av Tüfeği, İnceleme, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Boş arazide av tüfeğiyle başından vurulmuş olarak bulunan gencin babası tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Boş arazide av tüfeğiyle başından vurulmuş olarak bulunan gencin babası tutuklandı - Son Dakika
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