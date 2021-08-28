Boş arazide bavuluyla çıplak erkek bedeni bulundu - Son Dakika

Bursa Şehir Hastanesinin boş arazisinde yaşanan olayda iddiaya göre, kızını hastaneye getirdikten sonra evsel atık toplamak isteyen geri dönüşüm toplayıcısı cansız erkek bedeni buldu. Şahıs durumu polise bildirdi.

3 GÜN ÖNCE HASTANEYE GETİRİLMİŞ

İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma ekipleri yaptıkları incelemelerde cansız bedenin 3 gün önce ambulansla hastaneye getirilen Mehmet Demir'e ait olduğunu belirledi.

OLUMSUZ BULGUYA RASTLANILMAYINCA TABURCU EDİLMİŞ

Ekipler, Demir'in ayın 25'inde araçtan düşme sonucu kafa travması şikayetiyle ambulansla Şehir Hastanesine kaldırıldığını, burada yapılan muayenenin ardından herhangi olumsuz bir bulguya rastlanmadığı için taburcu edildiğini saptadı.

BAVULUYLA ÇIPLAK HALDE BULUNDU

Hastanenin arkasındaki boş arsada yanında bavuluyla çıplak vaziyette bulunan Demir'in cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.