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Boş arazide bavuluyla çıplak erkek bedeni bulundu - Son Dakika

Boş arazide bavuluyla çıplak erkek bedeni bulundu

28.08.2021 14:29
Boş arazide bavuluyla çıplak erkek bedeni bulundu, System.String[]

Bursa'da bir hastane yakınlarında bulunan boş arazide yanında bavuluyla çıplak erkek cesedi bulundu. Yapılan inceleme sonucu cansız bedenin 3 gün önce ambulansla hastaneye getirilen Mehmet Demir'e ait olduğu anlaşıldı. Ambulansla hastaneye getirilen Mehmet Demir'e ait olduğu tespit edildi.

Bursa Şehir Hastanesinin boş arazisinde yaşanan olayda iddiaya göre, kızını hastaneye getirdikten sonra evsel atık toplamak isteyen geri dönüşüm toplayıcısı cansız erkek bedeni buldu. Şahıs durumu polise bildirdi.

3 GÜN ÖNCE HASTANEYE GETİRİLMİŞ

İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma ekipleri yaptıkları incelemelerde cansız bedenin 3 gün önce ambulansla hastaneye getirilen Mehmet Demir'e ait olduğunu belirledi.

Hastane arazisinde çıplak cansız erkek bedeni bulundu! 3 gün önce kafa travması şüphesiyle hastaneye getirilmiş

OLUMSUZ BULGUYA RASTLANILMAYINCA TABURCU EDİLMİŞ

Ekipler, Demir'in ayın 25'inde araçtan düşme sonucu kafa travması şikayetiyle ambulansla Şehir Hastanesine kaldırıldığını, burada yapılan muayenenin ardından herhangi olumsuz bir bulguya rastlanmadığı için taburcu edildiğini saptadı.

Hastane arazisinde çıplak cansız erkek bedeni bulundu! 3 gün önce kafa travması şüphesiyle hastaneye getirilmiş

BAVULUYLA ÇIPLAK HALDE BULUNDU

Hastanenin arkasındaki boş arsada yanında bavuluyla çıplak vaziyette bulunan Demir'in cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Boş arazide bavuluyla çıplak erkek bedeni bulundu

Asayiş Şube Müdürlüğü, geri dönüşüm, Mehmet Demir, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Boş arazide bavuluyla çıplak erkek bedeni bulundu - Son Dakika


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