Boş arazide bıçak ve tabancayla öldürülen erkek cesedi bulundu - Son Dakika

KONYA'da kent merkezi çıkışında boş arazide bıçak ve tabancayla ateş edilerek öldürülmüş 30 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Polis, öldürülen kişinin kimliğini ve şüpheliyi belirlemek için çalışma başlattı.

Olay, saat 17.10 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi kent merkezi çıkışında Dokuzun beli mevkisinde boş arazide meydana geldi. Arazide koyun otlatan çoban, yerde kanlar içinde bir kişinin yattığını görünce polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık görevlileri üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğünü saptadı. Yapılan incelemede 30 yaşlarındaki kişinin karnından bıçak ve tabancayla ateş edilerek öldürüldüğü belirledi. Cesedin bulunduğu bölgede yapılan incelemede herhengi bir delile ulaşılamadı. Polis, öldürülen kişinin kimliğini ve şüpheliyi belirlemek için çalışma başlattı.

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