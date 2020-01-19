Boş arazide bulunan bilye ile güçlendirilmiş patlayıcı imha edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Boş arazide bulunan bilye ile güçlendirilmiş patlayıcı imha edildi - Son Dakika

Boş arazide bulunan bilye ile güçlendirilmiş patlayıcı imha edildi

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde Akçakale yolu üzerinde bulunan boş bir arsada bilye ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı bulundu.

Boş arazide bulunan bilye ile güçlendirilmiş patlayıcı imha edildi, System.String[]

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde Akçakale yolu üzerinde bulunan boş bir arsada bilye ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı bulundu.


Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'ndeki boş bir arazide bilye ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı bulundu. Olay yerine zırhlı araçlar ve bomba imha uzmanları sevk edilirken, Şanlıurfa - Akçakale karayolu trafiğe kapatılarak, geniş güvenlik tedbiri alındı. Karayolunun birkaç metre ilerisinde bulunan bomba, polisler tarafından kontrollü bir şekilde patlatılarak imha edildi. Bilye ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcının miktarı henüz açıklanmazken, patlayıcının yol kenarına kim ya da kimler tarafından bırakıldığı ise araştırılıyor.


Öte yandan, 2 gün önce Şanlıurfa- Adıyaman karayolunun 50'nci kilometresinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 20 kilo C4 plastik patlayıcı ve elektronik düzenek bulunmuştu. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Akçakale, Eyyübiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:31 Kaynak: İHA
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