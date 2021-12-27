Boş arazide cesedi bulunmuştu, baba tutuklandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde boş arazide silahla başından vurularak öldürülmüş halde bulunan şahsın babası sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, Malkara ilçesi Kavakçeşme Mahallesi yakınlarındaki boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş arazide erkek cesedi gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Kısa sürede bölgeye intikal eden jandarma ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Yapılan inceleme ve araştırmalarda başından av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş olabileceği değerlendirilen kişinin, C.M. (27) olduğu tespit edildi. Ayrıca bölgede boş av tüfeği fişekleri bulunurken, jandarma ekipleri Plaka Takip Sistemi (PTS) kayıtlarını inceledi. İncelemeler sonrasında ölü bulunan C.M.'nin babası V.M.'nin aracının, bir süre cesedin bulunduğu bölgede görüldüğü tespit edildi.

Baba tutuklandı

Olayın Ergene ilçesine bildirilmesi üzerine Emniyet Müdürlüğü ekipleri V.M.'nin ev ve iş yerinde arama yaptı. Aramalarda av tüfeği ile tüfeğe ait fişekler bulunurken baba V.M. gözaltına alındı. Oğlunun ölümüne ilişkin gözaltına alınan V.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ