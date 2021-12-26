Üye Girişi
Boş arazide cesedi bulunmuştu, baba tutuklandı - Son Dakika

Boş arazide cesedi bulunmuştu, baba tutuklandı

26.12.2021 17:44

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde boş arazide silahla başından vurularak öldürülmüş halde bulunan şahsın babası sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde boş arazide silahla başından vurularak öldürülmüş halde bulunan şahsın babası sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, Malkara ilçesi Kavakçeşme Mahallesi yakınlarındaki boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş arazide erkek cesedi gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Kısa sürede bölgeye intikal eden jandarma ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Yapılan inceleme ve araştırmalarda başından av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş olabileceği değerlendirilen kişinin, C.M. (27) olduğu tespit edildi. Ayrıca bölgede boş av tüfeği fişekleri bulunurken, jandarma ekipleri Plaka Takip Sistemi (PTS) kayıtlarını inceledi. İncelemeler sonrasında ölü bulunan C.M.'nin babası V.M.'nin aracının, bir süre cesedin bulunduğu bölgede görüldüğü tespit edildi.

Baba tutuklandı

Olayın Ergene ilçesine bildirilmesi üzerine Emniyet Müdürlüğü ekipleri V.M.'nin ev ve iş yerinde arama yaptı. Aramalarda av tüfeği ile tüfeğe ait fişekler bulunurken baba V.M. gözaltına alındı. Oğlunun ölümüne ilişkin gözaltına alınan V.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Boş arazide cesedi bulunmuştu, baba tutuklandı
Boş arazide cesedi bulunmuştu, baba tutuklandı
Boş arazide cesedi bulunmuştu, baba tutuklandı

YORUMLAR
500

Münir Karaloğlu, Tekirdağ, Malkara, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Boş arazide cesedi bulunmuştu, baba tutuklandı - Son Dakika


Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu         
17:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan cevap Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan cevap         
17:25
Koyunlarını çağırdığı ilginç sesle üne kavuşan Bingöllü çoban 13 yıl sonra ortaya çıktı! Koyunlarını çağırdığı ilginç sesle üne kavuşan Bingöllü çoban 13 yıl sonra ortaya çıktı!         
13:51
Kılıçdaroğlu, evlerdeki en büyük endişe "İşten çıkarmalar" diyerek çözüm önerilerini sıraladı Kılıçdaroğlu, evlerdeki en büyük endişe "İşten çıkarmalar" diyerek çözüm önerilerini sıraladı         
12:46
Kartal Tibet'in üvey oğlu Civan Canova, Üç Kuruş'ta fırtına estiriyor Kartal Tibet'in üvey oğlu Civan Canova, Üç Kuruş'ta fırtına estiriyor         
09:39
6 çocuğunun gözleri önünde karısını öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi 6 çocuğunun gözleri önünde karısını öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi         
09:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Hazırlık yapmadan Meclis gündemine getirmeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Hazırlık yapmadan Meclis gündemine getirmeyin         
08:57
Apple'dan büyük değişiklik! Yeni iPhone modellerinde SIM kart girişi olmayacak Apple'dan büyük değişiklik! Yeni iPhone modellerinde SIM kart girişi olmayacak         
23:42
Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu         
20:36
Son Dakika: Türkiye'de 25 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 20 bin 470 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 20 bin 470 yeni vaka tespit edildi         
20:34
Fırat Aydınus iddialarına Rıdvan Dilmen fena sinirlendi: Dünyanın en büyük yalanı Fırat Aydınus iddialarına Rıdvan Dilmen fena sinirlendi: Dünyanın en büyük yalanı         
20:27
Fenomen Merve Taşkın'a Hollanda'da cinsellik müzesinde verdiği pozlar sebebiyle hapis cezası verildi Fenomen Merve Taşkın'a Hollanda'da cinsellik müzesinde verdiği pozlar sebebiyle hapis cezası verildi         
19:23
Antalyaspor'u 2-0'lık skorla geçen Galatasaray, 7 maçlık galibiyet hasretini bitirdi Antalyaspor'u 2-0'lık skorla geçen Galatasaray, 7 maçlık galibiyet hasretini bitirdi         
18:14
Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı         
18:06
Bilim insanları, 161 yıldır toprak altında duran sandığı açtı: Bunu beklemiyorduk Bilim insanları, 161 yıldır toprak altında duran sandığı açtı: Bunu beklemiyorduk         
17:23
Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı         
14:40
Kulisleri hareketlendiren erken seçim iddiası! AK Parti YSK'dan bilgi mi istedi? Kulisleri hareketlendiren erken seçim iddiası! AK Parti YSK'dan bilgi mi istedi?         
13:08

Son Dakika Haberleri
17:54 Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu
17:47 7'nci kattan beton zemine düşen 2 kuzen, hayatını kaybetti
17:35 Fenerbahçe'den yapılan açıklama taraftarı ikna etmedi
17:26 Dünya yıldızının akıllara durgunluk veren golü tüm Türkiye'nin dilinde
17:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan cevap
17:13 Denizli'de13 yaşındaki çocuk pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı
16:08 Bomba iddia: 48 yaşındaki Seray Sever, ikiz bebeklere hamile
15:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler: Utanmadan bana mektup gönderiyor, Bay Kemal ve onun müridi
15:32 Erol Bulut, Rizespor'a ilk yenilgisini yaşattı!
15:19 Ahmet Nur Çebi: Galatasaray'dan sonra Trabzonspor da ağlamaya başladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2021 18:04:34. #1.13#
SON DAKİKA: Boş arazide cesedi bulunmuştu, baba tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement