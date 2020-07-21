Boş arazide çıkan yangın mahalleliyi korkuttu - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan boş bir arazide çıkan yangın çevre sakinlerini korkuttu.



Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında bulunan boş bir arazide henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Boş arazide bulunan kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangının çevredeki evlere sıçrama tehlikesi nedeniyle mahalle sakinleri kısa süreli panik yaşadı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.



İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı. - AYDIN