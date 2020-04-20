Boş arazide çok sayıda kemik ve kafatası bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Boş arazide çok sayıda kemik ve kafatası bulundu - Son Dakika

Boş arazide çok sayıda kemik ve kafatası bulundu

6 saat önce

Boş arazide çok sayıda kemik ve kafatası bulundu Avcılar'da dehşete düşüren olay Avcılar'da boş arazi üzerine bırakılmış çuvalın içerisinde insana ait çok sayıda kemik ve kafatası bulundu.

Boş arazide çok sayıda kemik ve kafatası bulundu

Avcılar'da dehşete düşüren olay

İSTANBUL - Avcılar'da boş arazi üzerine bırakılmış çuvalın içerisinde insana ait çok sayıda kemik ve kafatası bulundu. Bir vatandaşın ihbarı üzerine ortaya çıkan korkunç olayda bulunan kemikler incelenmek üzere Adlı Tıp Kurumuna gönderildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Firüzköy Mahallesinde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Tarımla uğraşan bir vatandaş koyunlarını otlattığı sırada arazi üzerinde bir çuvala rastladı. Çuvalın içini açan adam gördüklerine inanamadı. Çuvalın içinde çok sayıda kemik ve kafatası ile karşı karşıya kaldı. Şoke olan adam elinden çuvalı bırakarak polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İlk incelemelerin ardından Avcılar Asayiş Büro ekipleri ve olay yeri inceleme ekiplerine haber verildi. Olay yeri inceleme yaptığı değerlendirmede çuvalın içinde bulunanların kafatası ve çeşitli vücut uzuvlarına ait kemik parçaları olduğunu bildirdi. Yapılan çalışmaların ardından kemikler ve kafatası incelenmek üzere Adlı Tıp Kurumuna gönderildi. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Boş arazide çok sayıda kemik ve kafatası bulundu

Avcılar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 10:12 Kaynak: İHA

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