Boş Arazide Çok Sayıda Mühimmat Bulundu
1 saat önce
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, boş arazideki poşetlerde mühimmat bulundu.
ŞANLIURFA'nın Siverek
ilçesinde, boş arazideki poşetlerde mühimmat bulundu. Dicle
Mahallesi'ndeki boş arazide koyun otlatan çobanlar, yerdeki bazı poşetlerin içerisinde uzun namlulu tüfeklere ait fişekler görünce durumu polise bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede poşetlerde uzun namlulu tüfeklere ait çok sayıda fişek, tüfek parçaları, gaz ve sis bombalarının yanı sıra tabanca parçaları bulunduğunu saptadı. Ekipler, arazide başka mühimmat olma ihtimaline karşı inceleme yaptı. Polis
mühimmatlara el koyup, araziye kim ya da kimler tarafından bırakıldığını bulmak için araştırma başlattı.
- Şanlıurfa
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:42 Kaynak: DHA
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