Boş arazide erkek cesedi bulundu - Son Dakika

ANTALYA'da çeşitli suçlardan kaydı bulunan Emre K. (30), boş arazide elektrik direğine yaslanmış halde ölü bulundu. Ölmeden önce uyuşturucu aldığı saptanan Emre K.'nin yanında şırınga, su şişesi ve maske dikkati çekti.

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'ndeki boş arazide meydana geldi. Arazide bir kişinin yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Emre K. olduğu belirlenen kişinin öldüğü belirlendi. Hırsızlık gibi birçok suçtan kaydı bulunan Emre K.'nin ölmeden önce uyuşturucu madde aldığı ortaya çıktı. Emre K.'nin yanında bir şırınga, su şişesi ve maske bulundu.Emre K.'nin cenazesi olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.