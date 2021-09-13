BOŞ ARAZİDE ERKEK CESEDİ BULUNDU - Son Dakika

BOŞ ARAZİDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

ANTALYA'da, boş arazide Veli Gürbüz'ün (27) cansız bedeni bulundu.

ANTALYA'da, boş arazide Veli Gürbüz'ün (27) cansız bedeni bulundu. Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Termessos Bulvarı üzerindeki boş arazide saat 15.30 sıralarında hurda toplayan iki genç, yüzüstü yatan bir kişiyi görünce polise haber verdi. Polis ekipleri ile birlikte olay yerine gelen sağlık ekipleri, üzerinden Veli Gürbüz adına düzenlenmiş kimlik çıkan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Birkaç gün önce öldüğü değerlendirilen Veli Gürbüz'ün cenazesi, olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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