Boş arazide lastikler yandı, gökyüzünü duman kapladı - Son Dakika

Odunpazarı ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi DSİ sulama kanalı kenarındaki kullanılmayan lastikler bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar kentin birçok yerinden görüldü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. İtfaiye ekibi, farklı noktalardan yangını söndürmeye çalışırken, zaman zaman DSİ sulama kanalından su çekerek alevleri kontrol altına aldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangın tamamen söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin ilk incelemesinde sulama kanalı kenarında yakılan ateşin rüzgarın etkisiyle lastiklere sıçradığı tespit edildi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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