Son Dakika Haberleri: Boş arazide öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Boş arazide öldürülmüş olarak bulundu

29 dakika önce

ŞANLIURFA'da boş arazide boğazından tabanca ile vurularak öldürülen bir erkeğin cesedi bulundu.

Boş arazide öldürülmüş olarak bulundu, System.String[]
ŞANLIURFA'da boş arazide boğazından tabanca ile vurularak öldürülen bir erkeğin cesedi bulundu. Cesedin Diyap Ayneli'ye (49) ait olduğu tespit edilirken jandarma, katil ya da katilleri belirlemek için çalışma başlatıldı.
Sabah saatlerinde Maşuk Mahallesi'ndeki boş arazide hareketsiz bir kişinin yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ile sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin boğazından tabanca ile vurularak, öldürüldüğünü belirledi.
Jandarma yaptığı araştırmayla öldürülen kişinin Diyap Ayneli olduğunu tespit etti. Ayneli'nin cansız bedeni otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, jandarma kati yada katil zanlılarını belirlemek için soruşturma başlattı.


Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyaca ünlü oyuncu Nicolas Cage, kendi kobralarının saldırısına uğradı
Ali Koç'tan transfer müjdesi ve şampiyonluk sözleri Yabancı terimler bulunan tabelalara çeki düzen geliyor Instagram'da büyük skandal! Kullanıcı bilgilerinin dev şirketlere pazarlandığı ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 15:52:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boş arazide öldürülmüş olarak bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]