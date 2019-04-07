Boş Arazide Ortaya Çıkan İnsan Kemikleri Korkuttu
1 saat önce
Denizli'de 3. derece sit alanı ilan edilen Pamukkale ilçesindeki bir bölgede yağan yağmur sonrası ortaya çıkan insan kemikleri mahalle sakinleri arasında korkuya neden oldu.
Denizli
'de 3. derece sit alanı ilan edilen Pamukkale
ilçesindeki bir bölgede yağan yağmur sonrası ortaya çıkan insan kemikleri mahalle sakinleri arasında korkuya neden oldu.
Olay, Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi
1117 Sokak'ta meydana geldi. 3. derece sit alanı ilan edilen boş bir arazide yağmur sonrası küçük çaplı toprak kayması yaşandı. Kayma sonucunda ise kafatası ve çeşitli vücut uzuvlarına ait kemik parçaları ortaya çıktı. Kemikler mahalle sakinleri arasında korkuya neden olurken, ardından durum polise bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler incelemelerde bulundu. İncelemeler sonrasında 3. derece sit alanı ilan edilen arazinin eski dönemlerde Rum mezarlığı olarak kullanıldığı tespit edildi. Bölgede özellikle yağmur yağışının ardından zaman zaman benzer manzaraların yaşandığı öğrenildi.
Mahalle sakinlerinden Mustafa Oruçoğlu, bölgede eski dönemlerde Rumların yaşadığını ve bölgenin mezarlık olduğunu ifade etti. Lozan
antlaşmasından sonra bölgenin iskana açıldığını kaydeden Oruçoğlu, daha sonra bölgede yerleşim olduğunu kaydetti. Oruçoğlu ayrıca yağmur yağışı ve yapılaşmalar esnasında yapılan hafriyat çalışmalarında kemiklerin çıktığını kaydetti.
Öte yandan, bulunan kemiklerle ilgili Denizli Müze Müdürlüğü yetkililerine bilgi verildiği ve yarın kemiklerin akıbetinin belli olacağı öğrenildi. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:03 Kaynak: İHA
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