Boş arazide parçalanmış erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Boş arazide parçalanmış erkek cesedi bulundu

07.05.2022 14:53
Boş arazide parçalanmış erkek cesedi bulundu

Nevşehir'de boş arazide parçalanmış erkek cesedi bulundu.

Nevşehir'de boş arazide parçalanmış erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre Göre beldesinde bulunan boş arazide bir vatandaş,parçalanmış cesedi fark edince durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede parçalara ayrılmış erkek cesedinin diğer parçalarla aynı yere gömüldüğü tespit edildi. Nevşehir Devlet Hasatnesi morguna kaldırılan cesedin kime ait olduğu yapılan otopsi sonucu belirleneeck.

Olayla ilgili çaplı soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

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Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Boş arazide parçalanmış erkek cesedi bulundu - Son Dakika


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