Boş arazide silah ve bıçak darbeleriyle öldürülmüş ceset bulundu - Son Dakika

Konya- İstanbul kara yolu Dokuz Mahallesi yol ayrımında hayvanlarını otlatan çobanlar, bir kişinin hareketsiz yattığını görmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

TABANCA VE BIÇAKLA ÖLDÜRÜLMÜŞ

Polis ekiplerinin ilk belirlemesine göre, üzerinde kimlik çıkmayan şansın, 35 yaşlarında erkek olduğu tabanca ve bıçak darbesi ile hayatını kaybettiği tespit edildi.

OLAYI GERÇEKLEŞTİRENLER ARANIYOR

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme ve çevrede delil toplama çalışmasının ardından olayda hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.