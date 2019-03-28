Son Dakika Haberleri: Boş Arazide Tabancayla Sırtından Vurulmuş Halde Bulundu

Boş Arazide Tabancayla Sırtından Vurulmuş Halde Bulundu

50 dakika önce

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde, iddiaya göre boş bir arazide kavga ettiği kişi ya da kişilerce tabancayla sırtından vurulan Ramazan Eren, ağır yaralandı.

Boş Arazide Tabancayla Sırtından Vurulmuş Halde Bulundu, System.String[]
ADANA'nın Yüreğir ilçesinde, iddiaya göre boş bir arazide kavga ettiği kişi ya da kişilerce tabancayla sırtından vurulan Ramazan Eren, ağır yaralandı. 

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'ndeki boş bir arazide meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, kavga ettikleri Ramazan Eren'e tabancayla ateş açarak kaçtı. Sırtına isabet eden kurşun ile ağır yaralanan Eren, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ya da şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Eren, sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Eren'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda boş kovan buldu. 

Şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:10 Kaynak: DHA

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