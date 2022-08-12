Boş arazide tartıştığı kişiler tarafından tabancayla vuruldu - Son Dakika
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Boş arazide tartıştığı kişiler tarafından tabancayla vuruldu

12.08.2022 01:20

Boş arazide tartıştığı kişiler tarafından tabancayla vuruldu Adana'da boş arazide tartıştığı kişiler tarafından tabancayla vurulan kişi yaralandı.

Adana'da boş arazide tartıştığı kişiler tarafından tabancayla vurulan kişi yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde boş bir arazide meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Veysi İ., Hıdır Ö. ve Alper Ö. ile henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında şüphelilerden biri, Veysi İ.'ye tabancayla 3 el ateş açtı. Bacağından ve kalça kısmından isabet alan Veysi İ., kanlar içerisinde yere yığıldı. Bu sırada Hıdır Ö. ve Alper Ö. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olay yerinde bulunan 3 adet boş kovanda delil çalışması yaptı.

Olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalama çalışmaları devam ediyor. - ADANA

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Kaynak: İHA

Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boş arazide tartıştığı kişiler tarafından tabancayla vuruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Boş arazide tartıştığı kişiler tarafından tabancayla vuruldu - Son Dakika
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