Boş arazide yangın paniğe sebep oldu - Son Dakika

Boş arazide yangın paniğe sebep oldu

Antalya'da boş arazide çıkan yangın korkuya neden oldu.

Antalya'da boş arazide çıkan yangın korkuya neden oldu. Çevredeki vatandaşlar, yangının yan tarafta bulunan evlere sıçramasından korktuklarından dolayı panik yaşadı. Yangın, Muratpaşa ilçesine bağlı Yüksekalan Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Andızlı Mezarlığı yanında bulunan boş arazide bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çalılıklarda başlayan yangın kısa süre içerisinde geniş bir alana yayıldı. Çevrede bulunan vatandaşlar olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına aldı. Boş arazinin yanında bulunan apartman sakinleri, yangının evlerine sıçramasından korktuklarından dolayı panik yaşadı. - ANTALYA

Son Dakika

Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın

''İnsanlık ölmüş'' yazan mezar ekipleri harekete geçirdi! Bir esnafın sosyal medya için yaptığı ortaya çıktı

İsviçre'nin futbolcusu Akanji, Ay-Yıldızlı takımımızı hafife aldı

Kısıtlama saatlerinde restoranda yemek yediler, 26 kişiye 81 bin 900 lira ceza kesildi

Canlı yayında Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz karşı karşıya geldi: Veyis Ateş beni aradı ve 10 milyon euro istedi

Merkel ve Macron, ortak Türkiye mesajı verdi: Görüş ayrılıklarına rağmen birbirimize ihtiyacımız var

Son Dakika: İran'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, muhafazakar aday İbrahim Reisi, ülkenin 8. cumhurbaşkanı oldu

Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu