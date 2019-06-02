Son Dakika Haberleri: Boş arazilerde ve parklarda ot temizliği
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Boş arazilerde ve parklarda ot temizliği

11 dakika önce

Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesinde yabani otları temizliyor.

Boş arazilerde ve parklarda ot temizliği, System.String[]
Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesinde yabani otları temizliyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, boş arsalarda ve kaldırımlarda büyüyen otları temizliyor. Oluşturulan ekip, küçük alanlardaki otları tırpanla alırken, büyük alanları ise araçlar ile sürerek ortadan kaldırıyor. Ekipler, Yeşiltepe Mahallesi'nden başladığı ot temizliğine diğer mahallelerde de devam edecek. Yetkililer, boş arsa ve kaldırımlarda büyüyen otların zaman zaman yangınlara neden olduğunu belirterek, bunu ortadan kaldırmak ve bu alanların temizlenmesi amacıyla bu çalışmaların devam edeceği bildirildi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 04:17 Kaynak: İHA
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