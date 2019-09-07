Son Dakika Haberleri: Boş arazilerdeki molozlar temizlendi
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Boş arazilerdeki molozlar temizlendi

31 dakika önce

Kilis Belediyesi birimleri tarafından çalışmalar aralıksız bir şekilde sürüyor.

Boş arazilerdeki molozlar temizlendi, System.String[]

Kilis Belediyesi birimleri tarafından çalışmalar aralıksız bir şekilde sürüyor.


Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kilis geneli boş arsalara atılan molozlar, çöpler, inşaat atıkları temizlendi. İnşaat atıkları ile molozları boş araziye adan vatandaşların tespit edilmesi halinde cezai işlem uygulanacağı bildirildi.


Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Hacı İlyas Mahallesi, Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Yeni Belediye Hizmet Binası yolu, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesinde kaldırım tamiratı, yeni kaldırım çalışması ve asfalt yama çalışmalarına devam ediyor. - KİLİS

Kilis Belediyesi, Kilis, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 09:52 Kaynak: İHA
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