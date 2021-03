Boş araziye bırakılan içki şişeleri "pes" dedirtti - Son Dakika

Boş araziye bırakılan içki şişeleri "pes" dedirtti

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sabah yürüyüşüne çıkan baba-kız boş bir arazide gördükleri manzara karşısında neye uğradıklarını şaşırdı. Çevreye gelişigüzel atılan yüzlerce şişeyi kızıyla birlikte toplayıp bir araya getirmeye çalışan Serhat Sağlam, vatandaşların çevre konusunda daha duyarlı olmalarını istedi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde her cumartesi kızı Sudenaz ile birlikte yürüyüşe çıkan Serhat Sağlam isimli vatandaş ilçedeki bir fabrikanın arka kısmında bulunan boş bir araziye gelişigüzel atılmış halde bulunan yüzlerce şişe karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Çevreye karşı olan duyarlılığı nedeniyle kızıyla birlikte etraftaki şişeleri toplayıp bir araya getirmeye çalışan Serhat Sağlam, vatandaşları da çevre konusunda çok daha duyarlı olmalarını istedi. Çevrede gördüğü şişelerin bir kısmını iki ağaç arasında üst üste toplayan Sağlam şunları söyledi: "Alaşehir'de yaşıyorum. Kızımla birlikte her cumartesi pazar dağ bayır kızımla birlikte gezmeye çıkıyoruz. Gezerken bu manzara ile karşılaştık. İnsanlar içtiklerini bırakıp yerlere atıyorlar. Buna gönlüm razı gelmedi. Toplayıp bir yere koysalar en azından belediye gelir toplar diye düşündüm ben de bu şekilde bunları topluyorum. Her taraf boş şişe dolu. Bunları biriktirdiğim bir yer var ve orada topluyorum. Sağ olsun Belediye Başkanımız bunu duysa anında müdahale eder diye düşünüyorum. Bu şişeleri bir yerde topluyorum. Lütfen duyarlı olalım. Çevre bizim çevremiz bunları bu şekilde atarsak çevreye zarar vermiş oluyoruz. Bu topladıklarım çok az. Bu alanda oldukça fazla şişe var. Lütfen çevreye duyarlı olun ve zarar vermeyin.