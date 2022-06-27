Boş araziye düşen buz kütlesi panik yarattı! Çoban bomba sanıp jandarma ekiplerine haber verdi - Son Dakika
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Boş araziye düşen buz kütlesi panik yarattı! Çoban bomba sanıp jandarma ekiplerine haber verdi

27.06.2022 19:19

Van'ın Başkale ilçesinde hayvanlarını otlatan çobanın bomba ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Yapılan incelemede boş araziye düşen kristalleşmiş buz kütlesi olduğu tespit edildi. Çoban, "Bomba patlar gibi bir ses duyunca gelip baktım. Yerdeki hasarı gördüm. Uçaktan düşmüş olabileceğini düşündük. 24 saat sonra da bu buz kütlesi eridi." dedi.

25 Haziran saat 23.45 sıralarında Başkale'ye bağlı Ortayol Mahallesi'ndeki boş araziye gökyüzünden kristalleşmiş buz kütlesi düştü.

HAYVANLARINI OTLATAN ÇOBAN GÜRÜLTÜYLE İRKİLDİ

İddiaya göre, çoban Şükrü Abi, gece saatlerinde arazide küçükbaş hayvanları otlatırken, bir anda duyduğu gürültüyle irkildi. Daha sonra da el feneri ile sesin geldiği bölgeyi inceleyen Abi, boş araziye gökyüzünden kristalleşmiş buz kütlesi düştüğünü gördü.

Gökten buz kültesi düştü, çoban 'bomba' korkusu yaşadı

EKİPLERE HABER VERDİ

Çoban, olayı hemen mahalle muhtarına bildirdi ve ardından da jandarmaya haber verildi. Kısa sürede bölgeye gelen jandarma ekipleri, herhangi bir patlayıcıya rastlamazken, uçaktan düştüğü tahmin edilen buz kütlesinin etkisiyle yerde çukur oluştuğu tespit edildi.

Gökten buz kültesi düştü, çoban 'bomba' korkusu yaşadı

"O ANDA ORADA OLSAYDIM ÖLEBİLİRDİM"

Olayı anlatan çoban Şükrü Abi, "Buz kütlesinin düştüğü yerde 2 dakika öncesi ayrılmıştım, o sırada telefonla konuşuyordum. Orada olsaydım ölebilirdim. Bomba patlar gibi bir ses duyunca gelip baktım. Yerdeki hasarı gördüm. Olayın etkisiyle bomba patladığını zannettim. Köy muhtarını aradım. Sonra jandarma ekipleri gelip baktı. Ekipler, sonra kocaman bir buz kütlesi olduğunu tespit etti. Uçaktan düşmüş olabileceğini düşündük. 24 saat sonra da bu buz kütlesi eridi. Kütle birinin başına gelseydi, paramparça olurdu" dedi.

Gökten buz kültesi düştü, çoban 'bomba' korkusu yaşadı
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Kaynak: DHA

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boş araziye düşen buz kütlesi panik yarattı! Çoban bomba sanıp jandarma ekiplerine haber verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Boş araziye düşen buz kütlesi panik yarattı! Çoban bomba sanıp jandarma ekiplerine haber verdi - Son Dakika
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