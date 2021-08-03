Son dakika... Boş araziye ekilen binlerce kök hint keneviri polisin dikkatinden kaçmadı - Son Dakika

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Boş araziye ekilen binlerce kök hint keneviri polisin dikkatinden kaçmadı

Mahalle arasına gizlenmiş 2617 kök hint keneviri ele geçirildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da polis ekiplerince boş bir araziye ekilmiş 2617 kök hint keneviri ele geçirdi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünün talimatı ile ilçelerde faaliyete geçen yaya devriye ekipleri uygulaması, meyvelerini veriyor. Kapaklı ilçesinde yaya devriye atan polis ekipleri, İnönü Mahallesi Sultan Sokak üzerindeki boş bir araziye ekilmiş binlerce hint keneviri tespit etti. Toplam 2617 kök imha edilmek üzere bulunduğu yerden söküldü.

Konuyla ilgili başlatılan soruşturma işlemleri sürüyor.