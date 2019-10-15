Karaman'ın Sarıveliler ilçesine bağlı Göktepe beldesinde imece usulüyle boş arazide üretimi yapılan nohuttan elde edilen gelirden öğrencilere burs verilecek.

Toroslar üzerine kurulu 2 bin nüfuslu Göktepe beldesinde belediye başkanlığına seçilen eğitimci Mustafa Doğan, tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayanların yaşadığı yerde eğitim seferberliği başlattı.

Göç veren beldede ekilmeyen ve tarım dışı arazileri değerlendirmek isteyen Doğan, üretime ve eğitime katkı sağlamak amacıyla belediyenin tarlasına nohut ektirdi. Araziden hasadı yapılan 5 ton nohut, "Göktepe Doğal" markasıyla internet üzerinden satışa sunuldu. Elde edilecek gelirden yükseköğretim öğrencilerine burs aktarılacak.

Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldiğinde belediyenin durumunu mercek altına aldığını söyledi.

Belediyenin ekilmeyen arazileri fark ettiğine dile getiren Doğan, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarla 40 yıldır ekilmeyen 60 dönümlük tarla belirledik. Belde sakinlerinin desteğiyle bu araziye imece usulü nohut ektik. 3 aylık üretim sürecinin sonra gönüllülerimizle bu nohudu hep beraber karnaval havasında hasat ettik. Çocuk, genç, yaşlı yüzlerce insan şenliğe katıldı. Büyük bir mücadelenin içine girdik. Tüm belde halkı bize destek veriyor. Beldemizde başlattığımız bu üretim seferberliği ülkemizin kalkınmasına da katkı sağlayacak. Nohut şimdilik bir başlangıç."

"Çorbada tuzumuz olsun istedik"

Doğan, belde mahsulü nohutu internet üzerinden satışa sunduklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Belediye bünyesinde bir şirket kurduk. Beldemizde gönüllü kadınlar hasat edilen bu nohudu temizlediler, elediler. Bez torbalarda paketlendi. Kargo ile anlaştık. İnternet ortamında, 'Göktepe Doğal' ismiyle tanıtımını ve satışını yapıyoruz. Nohudumuz çok kaliteli, yayla nohudu. Hiçbir kimyasal gübre ve ilaç kullanılmadı. Alanlar oldukça memnun. İyi geri dönüşler alıyoruz. Ülkemizin her yerine satış yapıyoruz. Bu işe başlarken buradan elde edilen gelirin yüzde 80'nini beldemizin üniversite öğrencilerine burs olarak vereceğimizin sözünü vermiştik. Şimdi bunu yapıyoruz. Gençlerimizin iyi bir gelecek elde edebilmeleri için çorbada tuzumuz olsun istedik."