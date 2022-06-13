Boş araziye terk edilen minibüs alev alev yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Boş araziye terk edilen minibüs alev alev yandı

13.06.2022 11:18
Boş araziye terk edilen minibüs alev alev yandı

Van'ın merkez Tuşba ilçesinde terk edilmiş minibüste çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Van'ın merkez Tuşba ilçesinde terk edilmiş minibüste çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 04.53'te Tuşba ilçesine bağlı Gedelova Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Terkedilmiş olan 76 DN 709 plakalı Ford Transit marka minibüsün yandığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi. Yanan araca müdahale eden ekipler, 15 dakikalık çalışma sonucu yangını tamamen söndürdü. Minibüs hurda yığınına dönerken kim ya da kimler tarafından neden yakıldığı bilinmiyor. Jandarma, yangınla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - VAN

Boş araziye terk edilen minibüs alev alev yandı
Boş araziye terk edilen minibüs alev alev yandı
Boş araziye terk edilen minibüs alev alev yandı

YORUMLAR
500
Van'da meydana gelen depreme markette yakalandılar! İşte o insanların kaçış anları Van'da meydana gelen depreme markette yakalandılar! İşte o insanların kaçış anları Van ve çevresi 5.0 büyüklüğünde depremle sallandı (3) Van ve çevresi 5.0 büyüklüğünde depremle sallandı (3)
Kaynak: İHA

İtfaiye, Tuşba, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boş araziye terk edilen minibüs alev alev yandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:09 Galatasaray'ın gözdesine Beşiktaş kancası! Mısırlı yıldız futbolcuyla her konuda anlaşma sağlandı
11:06 Tehlikeli yolculuk! Yenikapı-Hacıosman metrosu kapıları açık hareket etti
11:03 Beşiktaş'ın göbeğinde tepki çeken olay! Yağmur altında otomobilin üzerinde cinsel birliktelik yaşadılar
11:01 Haftaya yükselişle başlayan dolar/TL 17,22 seviyesine çıktı
10:56 Helikopter kazasında yaşamını yitiren 4 Türk'ün son fotoğrafı gün yüzüne çıktı: İtalya'da 8 arkadaştık, 4'ümüz gitti, 4'ümüz kaldı
10:55 Bekarlığa veda partilerinde patlama yaşanan İngiltere'de çıplak erkek uşaklar aranıyor
10:43 Otobüs şoförünü bıçakla yaralayan sanıktan pes dedirten savunma: Çakı kendi kendine açılmış
10:42 Kızlarının sınava gireceği okula bakmaya giden aile, eve dönünce gördükleri manzara karşısında şoka uğradı! Evi kanalizasyon suları bastı...
10:41 Erzurum'un kırmızı periler diyarı: Narman Peribacaları
10:13 Böyle sert şut görülmedi! Hulk'un vuruşu tüm stadyumu salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 11:23:48. #1.11#
SON DAKİKA: Boş araziye terk edilen minibüs alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement