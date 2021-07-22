Boş araziyi çöplüğe çeviren kadın mahalleyi kokuya boğdu - Son Dakika

Bolu'da topladığı çöpleri boş arazide biriktiren yaşlı kadın, Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların sakatatlarını da araziye atınca mahalleyi kokuya boğdu. Olay yerine gelen temizlik ekipleri, 2 saatlik çalışmayla çöpleri temizledi.

Aktaş Mahallesi Akıncı Sokak'ta yaşayan Z.B. isimli kadın, uzun süredir farklı yerlerden topladığı çöpleri yaşadığı evin önündeki boş arazide toplamaya başladı. Otomobil parçasından yiyeceğe kadar onlarca farklı çöpü toplayan Z.B., Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların sakatatlarını da boş araziye koyunca mahalleye kötü bir koku yayıldı. Kokudan rahatsız olan mahalle sakinleri durumu Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, inceleme yaptıktan sonra sağlık tehdidi oluşturan çöplerin bir an önce bertaraf edilmesi için çalışma başlattı. Bu sırada ekipler çöpleri toplayan kadını da tespit ederek bölgeye getirdi. Z.B., bazı çöpleri kullanacağını söyleyerek vermek istemedi. Ekipler ise kadına ihtiyaçlarının gerekirse belediye tarafından karşılanabileceğini belirterek, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla çöpleri temizledi. Bazı mahalle sakinlerinin Z.B.'nin evinde ve apartmanın sığınak kısmında da çöp biriktirdiğini bildirmesi üzerine zabıta ekiplerinin izin alarak bu alanlarda inceleme yapacağı öğrenildi. - BOLU