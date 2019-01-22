Boş Araziyi Moloz Yığınlarıyla Doldurdular
21 dakika önce
Bahçelievler'de yıkım ve tadilat yapılan binalardan çıkan inşaat molozlarını güpegündüz boş araziye döken şahıslar drone ile görüntülendi.
Bahçelievler
'de yıkım ve tadilat yapılan binalardan çıkan inşaat molozlarını güpegündüz boş araziye döken şahıslar drone ile görüntülendi. Yarım saat arayla araziye gelerek moloz döken şahıslar, 'bu kadarına da pes' dedirtti.
Bir inşaat firmasına ait kamyonet ile Yenibosna
'da boş araziye gelen şahısların, molozları ve çöpleri döküp kaçtıkları anlar havadan görüntülendi. Bir kısmı otopark olarak kullanılan boş araziye giren kamyonetin içinden 3 kişi indi. İki şahıs kamyonetin kasasına çıkarak ellerinde bulunan kürekler yardımıyla inşaat molozlarını ve çöplerini boş araziye döktü. Bu sırada aracı kullanan sürücü ise onları izleyip etrafı kolaçan etti. Molozları döktükleri sırada havadan görüntülenen şahıslar, yarım saat aradan sonra tekrar aynı yere gelerek moloz dökmeye devam etti. İnşaat demirleri ile dolu kamyoneti tamamen boşaltan kişiler daha sonra olay yerinden ayrıldı. Şahıslar, boş araziye döktükleri atıklar ile moloz dağları oluşturdu. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 08:53 Kaynak: İHA
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