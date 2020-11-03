Boş arsada uyuşturucu kullanırken yakalandı - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerince boş arsada şüpheli hareketleri nedeniyle yakalanan M.K.'nin (36) üzerinden uyuşturucu çıktı.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri, Kozluca Mahallesi yolu üzerindeki arsada, şüpheli hareketleri üzerine M.K.'nin yanına gitti. Polisi görünce kaçmaya başlayan şüpheli yakalanırken, üzerinde yapılan aramada 10 gram metamfetamin ve 10 gram bonzai adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
- Kaynak: DHA
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