Boş binanın yıkımı sırasında üzerine kolon devrildi

Olay, Esentepe Mahallesi Eğitimciler Caddesi'nde meydana geldi. 4 katlı boş bir binanın yıkımı sırasında U.B.'nin üzerine kolon devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler ve çevredekilerin yardımıyla kolonun altından çıkarılan U.B., ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi 'ne kaldırıldı. U.B.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

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