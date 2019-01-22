Boş Bir Mideye Çay İçiyorsanız, Bir Dakikalığına Bu Videoyu İzleyin.
50 dakika önce
Boş Bir Mideye Çay İçiyorsanız, Bir Dakikalığına Bu Videoyu İzleyin.
Boş Bir Mideye Çay
İçiyorsanız, Bir Dakikalığına Bu Videoyu İzleyin...
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 07:19 Kaynak: Youtube
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