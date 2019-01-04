Boş Çikolata Kutusunu Alıp Tazminatsız İşten Kovulan Kadın Konuştu

Bursa'da boş çikolata kutusunu aldığı gerekçesiyle tazminatsız olarak işten atılan Emine Arık, "16 yıllık hakkım gitti" dedi.

Bursa'da boş çikolata kutusunu aldığı gerekçesiyle tazminatsız olarak işten atılan Emine Arık, "16 yıllık hakkım gitti" dedi.



Taşeron şirket bünyesinde çalıştığı belediyede vestiyerdeki boş çikolata kutusunu alan temizlikçi kadın tazminatsız kovuldu. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, temizlik işçisi kadına kıdem tazminatı ödenmemesi gerektiğine hükmetti. Kararla birlikte kadın 16 yıldır çalıştığı kuruma veda etti. Olayın 9 yıl önce meydana geldiğini ifade eden Emine Arık (59), "Çalıştığım 16 sene boyunca hiç ihtar ve uyarı almadım. Bir akşam çöpleri topladım ve götürdüm. O sırada çuvalın ağzında başkasının bıraktığı boş teneke çikolata kutusunu gördüm. O teneke kutuyu aldım. Eve bile götürmemiştim. Bir, iki gün sonra şef, beni güvenlikçinin çağırdığını söyledi. Kutuyu götürürken şef beni görmüştü. Güvenlikçiler teneke kutunun şefe ait olduğunu söyledi. Teneke kutuda çikolata olduğunu, benim aldığımı söylediler. Ben de kutunun boş olduğunu söyledim. O akşam beni işten çıkarttılar" diye konuştu.



Avukat yoluyla dava açtığını belirten Arık, "Mahkeme keşif yapmıştı. Mahkemede kazandım ama daha sonra bozuldu. 16 senelik hakkım gitti. Mahkeme onları haklı buldu. Temizlik görevlisi olarak çalışıyordum ve evrakları taşıyordum. 1,5 sene önce emekli oldum. Hasta oldum, sağlığım gitti" şeklinde konuştu. - BURSA

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