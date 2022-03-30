BOŞ DAİREDE ÇIKAN YANGIN, 45 DAKİKADA KONTROL ALTINA ALINDI - Son Dakika

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Antalya'da 4 katlı apartmanın çatı katında kullanılmayan dairede yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesi ile 45 dakikalık çalışma sonucu söndürüldü.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın çatı katında bulunan boş dairede çıktı. Daireden duman çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, duman bütün binayı sardı. Duman nedeniyle bazı daire sahipleri evlerini terk ederken, kısa sürede adrese gelen itfaiye ekibi yangını söndürmek için çaba sarfetti. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından söndürülürken, polis çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.