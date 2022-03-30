BOŞ DAİREDE ÇIKAN YANGIN, 45 DAKİKADA KONTROL ALTINA ALINDI - Son Dakika
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BOŞ DAİREDE ÇIKAN YANGIN, 45 DAKİKADA KONTROL ALTINA ALINDI

30.03.2022 15:35

Antalya'da 4 katlı apartmanın çatı katında kullanılmayan dairede yangın çıktı.

Antalya'da 4 katlı apartmanın çatı katında kullanılmayan dairede yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesi ile 45 dakikalık çalışma sonucu söndürüldü.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın çatı katında bulunan boş dairede çıktı. Daireden duman çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, duman bütün binayı sardı. Duman nedeniyle bazı daire sahipleri evlerini terk ederken, kısa sürede adrese gelen itfaiye ekibi yangını söndürmek için çaba sarfetti. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından söndürülürken, polis çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

BOŞ DAİREDE ÇIKAN YANGIN, 45 DAKİKADA KONTROL ALTINA ALINDI
BOŞ DAİREDE ÇIKAN YANGIN, 45 DAKİKADA KONTROL ALTINA ALINDI
BOŞ DAİREDE ÇIKAN YANGIN, 45 DAKİKADA KONTROL ALTINA ALINDI

YORUMLAR
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Antalya'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi Antalya'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi YANGINDA DAİRE KULLANILAMAZ HALE GELDİ YANGINDA DAİRE KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Muratpaşa, İtfaiye, Antalya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BOŞ DAİREDE ÇIKAN YANGIN, 45 DAKİKADA KONTROL ALTINA ALINDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BOŞ DAİREDE ÇIKAN YANGIN, 45 DAKİKADA KONTROL ALTINA ALINDI - Son Dakika
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