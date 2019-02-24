Boş Dairede Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı
1 saat önce
ANTALYA'da boş dairede uzun süredir kilitli kalan kedi, itfaiye erinin açık camdan uzattığı süt kabına gelmesiyle kurtarıldı.
ANTALYA'da boş dairede uzun süredir kilitli kalan kedi, itfaiye erinin açık camdan uzattığı süt kabına gelmesiyle kurtarıldı.
Olay, Kepez
ilçesi Yeni Emek Mahallesi
2596 Sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın zemin katındaki boş dairede meydana geldi. Bu sabah, daire içerisinde kedi sesini duyan apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri dairenin tüm kapılarının ve pencerelerinin kapalı olması nedeniyle kediyi kurtaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Dairenin camına çıkıp miyavlayan kedinin aç olduğunu düşünen itfaiyeciler, beraberinde getirdikleri sütü boş bir kaba doldurdu. Bir itfaiye eri de dairenin penceresini zorlayarak açıp, süte gelen kediyi kurtardı.
Zayıfladığı ve acıktığı gözlenen, uzun süre sütü içen kedi, bir süre itfaiye ekiplerinin çevresinde dolaştıktan sonra uzaklaşarak gözden kayboldu. Kediye itfaiye ekipleri ve apartman sakinleri 'Sütlaç' adını verdi. - Antalya
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:35 Kaynak: DHA
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