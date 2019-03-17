Son Dakika Haberleri: Boş Dairede Yangın

Boş Dairede Yangın

27 dakika önce

Antalya'da boşaltılmış binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Antalya'da boşaltılmış binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi Beş Şehitler Parkı'nın arka kısmındaki boş binanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler dairenin büyük bölümünü sardı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yangına müdahale etti. Alevler, çevredeki binalara sıçramadan söndürdü.

Yangın, binada hasara yol açtı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:08 Kaynak: AA

Muratpaşa, Antalya, İtfaiye, Güncel
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