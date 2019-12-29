Boş dairesinde istiridye mantarı yetiştiriyor - Son Dakika
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Boş dairesinde istiridye mantarı yetiştiriyor

6 saat önce

Bingöl'de, mobilya ustası Mahsum Karlı, boş dairesinde kavak ağacı kütüğünde mantar yetiştiriyor.

Boş dairesinde istiridye mantarı yetiştiriyor, System.String[]

Bingöl'de, mobilya ustası Mahsum Karlı, boş dairesinde kavak ağacı kütüğünde mantar yetiştiriyor.

Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde ikamet eden 54 yaşındaki Karlı, aynı mahalledeki 3 katlı binanın kendisine ait zemin katındaki boş dairesini kiraya vermek yerine mantar yetiştirmek için hazırladı.

Bu amaçla köylerden temin ettiği kavak kütüklerini evin salonuna yerleştiren Karlı, istiridye mantarı yetiştirmeye başladı.

Mahsum Karlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mantarı çok sevdiğini ve kendi ihtiyacını karşılamak için geçen sene üretime başladığını söyledi.

Mantar üretimi için 10 gün Kocaeli'deki bir tesiste eğitim gördüğünü anlatan Karlı, önce kültür mantarı üretmeyi düşündüğünü daha sonra ise doğal olduğu için istiridye mantarını üretmeyi tercih ettiğini belirtti.

"Evde çok tükettiğim için bu işe başladım"

"İlk başta hobi olarak düşündüm, aynı zamanda evde çok tükettiğim için bu işe başladım." diyen Karlı, şunları kaydetti:

"Eskiden Bingöl'ün dağlarında, yüksek yerlerde 'kirkor' diye bilinen bir mantar çeşidini toplayıp yerdik. Ayrıca doğal mantarı çok seviyorum. Bundan dolayı kavak ağacından, hiçbir katkı maddesi verilmeden yetiştiriyorum. Hiçbir kimyasal madde kullanmadım. Bu, dağda yetişen mantarla aynı özelliktedir. Bunun için kendi evimde 130 kütükle bu işi yapıyorum. Çoğunu kendim tüketiyorum. Akraba ve komşulara veriyorum. Bazen de eş dosta satıyorum. Şu anda ihtiyacımız kadar üretiyoruz. İlerideki aşamalarda bu işi ticari olarak sürdürmeyi düşünüyoruz."

İstiridye mantarı yetiştirmenin kültür mantarından daha zor olduğunu aktaran Karlı, "İstiridyenin yetiştirilmesi kültür mantarından farklıdır. Işık, hava ve bol oksijen ister. Kültür mantarı gibi bodrumlarda karanlık yerde değil ışığa çok ihtiyaç duyar. Dağda yetişen doğal bir mantar neyse istiridye mantarı da aynıdır." dedi.

Karlı, istiridye mantarının doğada kavak ağaçlarında yetiştiğini, şekli istiridye kabuğuna benzediği için "istiridye mantarı" denildiğini sözlerine ekledi.

Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 11:12 Kaynak: AA
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