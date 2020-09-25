Boş dükkana giren otobüs bina sahiplerini ayağa kaldırdı - Son Dakika

Boş dükkana giren otobüs bina sahiplerini ayağa kaldırdı
-Dükkanın boş olması olası bir faciayı önledi
ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs boş bir dükkana girdi. Kazada ölen yada yaralanan olmazken dükkanda hasar oluştu.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Kızlarpınarı Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Antalya yönüne ilerleyen Ünal Ç. idaresindeki 07 ACH 289 plakalı otobüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otobüs yolun sağ tarafından bulunan apartmanın altındaki boş dükkana girdi. Kaza sonrası büyük gürültüyle uyanan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaşanan olayla görgü tanıklarından ve çevrede bilgi toplayarak çalışma başlattı. Kazada otobüste ve dükkanda maddi hasar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 11:21 - Kaynak: İHA
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