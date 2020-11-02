Boş duvarları resimle güzelleştiriyor - Son Dakika

KAYSERİ'de ressam Belgin Dursun (57), belediyeler ve ilgili kurumlarla işbirliğinde kenteki duvarları doğa resimleri çizerek güzelleştiriyor. Kayseri 'de yaşayan ev hanımı 1 çocuk annesi Belgin Dursun, çocuk yaşlarda resim yapmaya başladı. İlerleyen süreçte kendisini geliştiren Dursun, manzara resimleri çiziyor. Melikgazi ilçesinde belediye işbirliğinde boş duvarlara resimler çizen Dursun, birbirinden güzel sanat eserleriyle çevreyi güzelleştiriyor. Uzun yıllardan bu yana resim yapan Belgin Dursun, Ben çocukluğumdan itibaren resimle ilgilenen biriyim. Hiçbir akademik eğitimim yok. Ev hanımlığından istifa ederek kendimi resim yapmaya adadım. Aynı zamanda heykeltıraşlıkta yapıyorum. Ressamlık mesleğinin alaylısıyım diye konuştu.

Son günlerde Melikgazi Belediyesi'nin isteğiyle resimler çizdiğini belirten Dursun, Melikgazi Belediyesi, ilçe sınırları içindeki okulun duvarını manzara resmi yapmamı istedi. Bende 28 günlük çalışma ile okul duvarını, dış cephe boyası ile manzara resmi çizdim. Çok keyif aldığım bir çalışma oldu. Sanat eserine dönüştürdüğüm duvarlar, okulun ve mahallenin çehresini de değiştirdi. İnşallah kentte bir çok boş duvarı sanat eserine dönüştürmek istiyoruz ifadelerini kullandı.