Boş evde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce merkeze bağlı Yaka köyünde meydana gelen yangında 2 katlı boş evde yangın çıktı. Kısa sürede çatı bölümüne saran yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Olay, Düzce Merkeze bağlı Yaka köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karakullukçu ailesine ait 2 katlı boş evde henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdiler. Kısa sürede Boğaziçi ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Ekipler yangını kısa süre içerisinde kontrol altına alıp söndürürken jandarma ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE